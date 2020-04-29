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Пандемия коронавируса нового типа

Около 10% заразившихся коронавирусом в Ленобласти переносят болезнь в тяжелой форме

Почти половина заболевших не имеет симптомов, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по региону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Среди общего числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Ленинградской области, порядка 10% пациентов переносят заболевание в тяжелой форме и почти половина не имеет симптомов. Об этом в среду сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Ольга Историк.

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"834 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 среди жителей Ленобласти, 83 случая тяжелого протекания инфекции. Около 46% жителей Ленобласти инфицированы бессимптомно, являются разносчиками инфекции", - сказала она на пресс-конференции ТАСС.

После заражения коронавирусом в регионе выздоровели 115 человек, умерли трое.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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