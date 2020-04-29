Вечный огонь на Сапун-горе в Севастополе вновь зажгут на 9 мая

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Вечный огонь, который почти 50 лет горел на Сапун-горе в Севастополе и в ноябре был погашен из-за ремонта мемориального комплекса, вновь зажгут 9 мая, сообщил журналистам в среду директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.

В марте 2019 года, посещая Севастополь в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией, президент РФ Владимир Путин пообещал, что федеральные власти помогут восстановить мемориальный комплекс "Сапун-гора", посвященный подвигу советских воинов в годы Великой Отечественной войны. В середине ноября перед началом работ на Обелиске Славы воинам-победителям Вечный огонь, который горел около него, торжественно перенесли в специальную лампаду. Ранее планировалось вернуть его на Сапун-гору 18 апреля - в годовщину начала освобождения Севастополя от оккупации.

"Мы провели реставрацию памятника, привели в порядок коммуникации и планируем 9 мая вновь зажечь вечный огонь на Сапун-горе", - сказал Мусиенко. По его словам, пока музейный комплекс не работает из-за ограничительных мер, вызванных ситуацией с коронавирусом.

Он отметил, что ремонтные работы, из-за которых Вечный огонь был временно погашен, завершены. На мемориальном комплексе работают над созданием трех экспозиций: "Слава русского оружия" (выставка военной техники под открытым небом), "Вехи великой войны" (совместно с музеями Волгограда и Екатеринбурга) и "Бессмертный полк".

Весь комплекс работ на Сапун-горе рассчитан до 2021 года.

О мемориальном комплексе

Для Севастополя память о Великой Отечественной войне особенно важна: ему присвоено звание города-героя за то, что он задержал немецкие армии почти на год. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года.

На Сапун-горе, которая является отрогом Внешней гряды Крымских гор, находился один из рубежей во время обороны города, а при освобождении Севастополя здесь проходил один из наиболее значимых штурмов. Первый военно-полевой музей был открыт через год после освобождения Севастополя, а сейчас здесь большой мемориальный комплекс, включающий парк, часовню, мемориальные стены, обелиск воинам-освободителям и вечный огонь, диораму штурма Сапун-горы и выставку военной техники под открытым небом.