Хайнань ускорит развитие тропических лесопарков для увеличения популяции редких гиббонов

ХАЙКОУ /Китай/, 29 апреля. /ТАСС/. Власти китайской провинции Хайнань намерены ускорить развитие зоны тропических лесопарков в центральной и южной части острова и создать благоприятные условия для роста популяции уникального местного вида гиббонов. Об этом сообщила газета "Кэцзи жибао".

"Благодаря развитию тропических лесных парков мы создаем на Хайнане "зеленый биологический щит". Оберегая эти леса, мы восстанавливаем целостную экосистему, в том виде, в каком она когда-то существовала, - приводит издание слова главы регионального лесного управления Ся Фэя. - Таким образом мы спасаем редкие виды фауны, а также флоры, находящиеся под угрозой исчезновения".

По его словам, такая стратегия администрации острова нацелена на поддержание оптимального природного баланса, от которого напрямую зависит уровень благосостояния населения. Чиновник уточнил, что, согласно официальным данным, площадь тропических лесопарков, где могут обитать хайнаньские гиббоны, уже превышает 4,4 тыс. кв. км - около 15% от общей территории провинции. Ся Фэй уточнил, что вопросам развития соответствующих районов уделяют пристальное внимание как местные власти, так и компетентные ведомства в Пекине.

Как рассказал работник государственного лесного заповедника "Баванлин" Чэнь Цин, прежде эти редкие приматы избегали людей, однако в последнее время они все чаще появляются вблизи мест обитания человека. "Раньше гиббоны реагировали на малейшее движение и моментально скрывались из вида, их было очень трудно выследить. Однако в последнее время эти животные осмелели и с расстояния всего трех метров следят за лесниками", - рассказал лесник.

По словам его коллеги, несколько лет назад во время тайфуна, который повалил деревья и даже привел к крупным оползням, специалисты заповедника при помощи веревок соорудили удобные проходы в вершинах деревьев, чтобы обеспечить свободу перемещения гиббонов, редко спускающихся на землю. Поначалу животные не решались приблизиться, однако постепенно привыкли и теперь постоянно используют эти искусственные приспособления.

"В ходе работы по охране хайнаньских гиббонов мы добились положительных изменений, в результате сложилась тенденция к устойчивому росту их популяции", - подытожил Чэнь Цин.

Уникальные животные

Из-за неконтролируемой охоты и масштабной вырубки лесов численность хайнаньских гиббонов к 80-м годам XX века сократилась с 2 тыс. до семи особей. Чтобы спасти их от полного вымирания, правительство создало особый заповедник. Одновременно власти приступили к реализации программы по восстановлению лесных массивов, которые жизненно необходимы для этих животных. В результате за последние двадцать лет было высажено порядка 100 тыс. деревьев.

Хайнаньские гиббоны, популяция которых в последнее время увеличилась до примерно 30 особей, предпочитают жить в кронах деревьев на высоте около 10 м. Это существенно затрудняет контроль за ними и размножение в искусственных условиях.