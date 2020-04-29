Сенатор Владимир Джабаров предложил штрафовать россиян, не вставших на учет за рубежом

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил штрафовать россиян, проживающих за рубежом и не встающих на учет в российских консульствах. Об этом он заявил в среду на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности.

За это предложение, в частности, на заседании высказался директор департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Михаил Петраков. Он признал, что "в личном качестве, не как дипломат" горячо поддерживает эту идею. "Конечно, свобода - это очень хорошо. Но постановка на консульский учет - это не вопрос свободы, это вопрос безопасности гражданина за рубежом, - подчеркнул Петраков. - Я категорически за обязательный консульский учет. И если был бы все стояли на консульском учете, нам сейчас работать было бы гораздо проще".

В качестве примера дипломат привел ситуацию с соотечественникам в ЮАР, где на протяжении семи лет он возглавлял российской посольство. "В Претории и Кейптауне стоит на консульском учете порядка тысячи человек, - сообщил он. - А я знаю де-факто, что там как минимум семь тысяч россиян. И случись что, это, конечно, это резко осложнит работу посольства".

Вместе с тем, по словам Петракова, как только у соотечественников возникают проблемы или вопросы, например, оформление гражданства РФ ребенку или "кто-то попадает в полицию", они "тут же появляются" в консульском отделе посольства.