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Рособрнадзор перенес резервный срок проведения итогового сочинения на 25 мая

Соответствующее письмо направлено в региональные органы управления образованием

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Резервный срок проведения итогового сочинения, успешное написание которого является для выпускников 11 классов обязательным условием допуска к экзаменам, перенесен на с 6 на 25 мая. Решение связано с продлением режима нерабочих дней до 11 мая, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина дни с 6 по 8 мая объявлены нерабочими, поэтому итоговое сочинение "не может быть проведено в ранее предусмотренный резервный срок 6 мая". "Рособрнадзор перенес резервный срок проведения итогового сочинения с 6 на 25 мая. Соответствующее разъяснительное письмо направлено в региональные органы управления образованием", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что если эпидемиологическая ситуация и принятые в отдельных регионах ограничительные меры не позволят провести итоговое сочинение в новый срок, то Рособрнадзор определит для этих субъектов другую дату.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что более 99,5% выпускников 2020 года уже получили "зачет" за итоговое сочинение.

Минпросвещения России ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня и закончатся 11 июля.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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