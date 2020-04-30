Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян.

Операции до 100 тыс. рублей будут бесплатными. Свыше 100 тыс. рублей в месяц комиссия должна составлять не более 0,5% от суммы перевода, максимум — 1,5 тыс. рублей. Мониторить ситуацию с тарифами ЦБ намерен совместно с Федеральной антимонопольной службой.

Комиссию за переводы устанавливают сами банки-участники. Узнать ее размер можно в кредитной организации, со счета которой планируете сделать перевод. Недавно к СБП присоединился Сбербанк, но пока в пилотном режиме. Всего в проекте сейчас более 50 участников, в том числе ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк.

Больше школьников будет питаться бесплатно

1 мая вступает в силу закон, который гарантирует ученикам первого — четвертого классов бесплатное питание. Вводить новое правило будут поэтапно, начиная со следующего учебного года, к 1 сентября 2023 года оно должно работать во всех школах.

Кормить горячим учащихся обязаны будут не реже одного раза в день. Питание должно быть здоровым, организовано с учетом возраста и физиологических потребностей ребенка. О рационе детей можно будет узнать на сайте общеобразовательного учреждения — их обяжут каждый день публиковать меню.

Одинокие пенсионеры Подмосковья получат доплату

Правительство Московской области установило новую меру поддержки для одиноких пенсионеров старше 65 лет. С 1 мая им положена ежемесячная доплата в размере 1 тыс. рублей.

Вступят в силу ограничения на продажу алкоголя

С 5 мая начнет действовать закон о запрете продажи алкоголя в ресторанах, кафе и барах, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с площадью зала обслуживания, не превышающей 20 кв. м. Регионы смогут устанавливать более жесткие требования к площади помещений. О нарушителях будут сообщать в ответ на запрос Росалкогольрегулирования.

Появится сервис для оформления субсидий