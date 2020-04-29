В райбольнице в Липецкой области после заражения руководства коронавирусом ввели карантин

ТАСС, 29 апреля. Центральная районная больница Долгоруковского района Липецкой области и ее поликлиника закрыты на карантин из-за заражения коронавирусной инфекцией шести медработников, в том числе заведующей, главного врача, заместителя по медицинской части. Это первый в регионе случай полного закрытия медучреждения из-за коронавируса, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии их число выросло до 384 человек, двое умерли. Ранее из-за заражения коронавирусом пациентов и медиков в регионе были закрыты отделения больниц: в Липецкой областной больнице - пульмонологическое и кардиологическое отделения, в городской больнице №4 в Липецке - отделение пульмонологии.

"Необходимые противоэпидемические меры приняты в Долгоруковской районной больнице после выявления у медперсонала коронавирусной инфекции. COVID-19 подтвержден у шести сотрудников медучреждения, в том числе у заведующей поликлиникой, главного врача и его заместителя по медицинской части. Прекращен прием больных в отделениях Долгоруковской больницы, исключение - инфекционное отделение", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Как добавили в пресс-службе правительства Липецкой области, зараженные коронавирусной инфекцией находятся в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. По ее данным, закрыта и поликлиника Долгоруковского района - экстренную помощь жителям района оказывают медики отделения скорой медицинской помощи, а на лечение в стационар их принимает больница соседнего Тербунского района. На въезде в село Долгоруково установлены контрольно-пропускные пункты, всем приезжающим измеряют температуру и выдают рекомендации о необходимости соблюдать режим самоизоляции и сообщать на горячую линию о сроках и месте своего пребывания.