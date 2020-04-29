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75-летие Победы

Общественная палата запустит онлайн-флешмоб "Мой ветеран - наставник" ко Дню Победы

Для участия пользователям необходимо выложить на своей странице в соцсетях фото фронтовика и небольшой рассказ о нем, добавив хештег #эстафетапоколений9мая

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по реализации всероссийского проекта "Эстафета поколений" с 1 мая запустит в социальных сетях онлайн-флешмоб "Мой ветеран - наставник", посвященный Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба ОП РФ в среду.

"У многих из нас в жизни были фронтовики - участники Великой Отечественной войны, которых мы считаем своими учителями и наставниками. Участникам флешмоба предлагается накануне великого праздника Победы рассказать о них на страницах социальных сетей "ВКонтакте", Instagram и Facebook, - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для участия в акции пользователям необходимо выложить на своей странице в соцсети фото фронтовика и небольшой рассказ о нем, добавив хештег #эстафетапоколений9мая. "Аккаунт участника в социальных сетях должен быть открытым, чтобы организаторы акции имели возможность поделиться опубликованными историями на своих страницах", - добавили в ОП.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности 16 апреля сообщил о переносе всех массовых публичных мероприятий, включая парад на Красной площади, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, из-за распространения коронавируса. Президент подчеркнул, что парад и шествие "Бессмертного полка" состоятся в этом году, когда отступит угроза инфекции. 28 апреля Путин пообещал, что 9 Мая пройдет авиационный парад и будут салюты в городах.

Теги
Россия75-летие Победы
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