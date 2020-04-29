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Пандемия коронавируса нового типа

Совбез по видеосвязи и электронное голосование. Как ООН работает на "удаленке"

Для того, чтобы Совет Безопасности полностью перестроился на новый режим работы, понадобилось около двух недель. Теперь встречи проходят практически в ежедневном режиме
Описание
© AP Photo/Mary Altaffer

ООН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Обсуждать международные проблемы в штаб-квартире ООН нет возможности уже полтора месяца, все общение перешло в видеоформат. При этом к уже существующим темам из-за пандемии добавилось немало новых вопросов: нужно ли снимать санкции, как функционировать миротворческим миссиям, можно ли прекратить конфликты на время пандемии.

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Еще в феврале организация жила привычной жизнью - проводились дипломатические приемы, ежедневные переговоры, шли обсуждения в Совбезе (СБ). О начале распространения эпидемии напоминали только расставленные в здании антисептики для рук. В отличие от многих учреждений, секретариат ООН не стал вводить контроль температуры посетителей на входе. Однако уже тогда поступило указание ограничивать загранкомандировки сотрудников только поездками первостепенной важности.

После того, как 1 марта первый случай заражения коронавирусом официально был зафиксирован в Нью-Йорке, ситуация в ООН начала меняться. Пришлось сокращать масштаб уже запланированных мероприятий или переносить их на неопределенный срок. Например, была отложена обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия, которая должна была стать одним из важнейших мероприятий этой весны в штаб-квартире. В ООН перестали приезжать зарубежные делегации.

16 марта все сотрудники секретариата были переведены на удаленную работу. 

С начала эпидемии более 280 сотрудников ООН по всему миру заразились коронавирусом, флаг перед штаб-квартирой сейчас приспущен.

Работа в условиях пандемии

Несмотря на это, каждый день на работу приходят сотрудники технической и телевизионной службы. Именно они делают возможным виртуальное общение 193 стран

Описание
© Мария Хренова/ТАСС

Глава отдела технической поддержки Энтони О'Муллэн в беседе с корреспондегнтом ТАСС рассказал, что нагрузка на его отдел значительно возросла с начала введения карантинных мер. "Последние шесть недель значительно изменили то, как в ООН ведется работа и выстраивается коммуникация, - отметил он. - Многие из сотрудников штаб-квартиры сейчас работают удаленно. Обычная работа ООН переведена в онлайн, для этого у организации уже были подготовлены инструменты на основе облачных технологий".

Как сообщил О'Муллэн, с начала марта число принимающих участие во встречах через интернет, возросло с 636 человек до 21 тыс. С технической точки зрения проводить удаленно все международные встречи, которые раньше проводились в конференц-залах, стало сложнее. "Наши аудио, видео и телевещательные технологии создавались для обслуживания людей, физически присутствующих на конференциях", - отметил он.

"Для адаптации к новым реалиям, когда каждый принимает участие во встрече удаленно, мы быстро перенастраивали и продолжаем перенастраивать наше оборудование, - продолжил собеседник ТАСС. - Это непростой, но полезный опыт - как для участников встреч, так и для нашей технической команды. Таким образом, встречи продолжаются, работа выполняется, качество связи стабильно улучшается".

Описание
© Мария Хренова/ТАСС

"В штаб-квартире в эти дни тихо, - отметил О'Муллэн. - Обычно это такое шумное место".

Совбез по видеосвязи

Понадобилось около двух недель, чтобы Совет Безопасности полностью перестроился на работу по видеосвязи. Теперь встречи вновь проходят практически в ежедневном режиме.

Один из сложных моментов, который нужно было пережить при переходе на "удаленку", - это формат голосования. Обычно постпреды поднимают руки одновременно - так сразу видно, кто и как проголосовал. "Мы не хотели создавать прецедент удаленного голосования по видеосвязи, - отметил ранее в беседе с корреспондентом первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. - По разным причинам: такая процедура не прописана в Уставе ООН, есть правовые проблемы, проблемы с безопасностью, технически система часто "слетает". Это был неуклюжий вариант, мы стремились его избежать, и нам это удалось".

В итоге было решено проводить голосование по электронной почте - письма отправляются специальному отделу секретариата, затем результаты голосования оглашаются одновременно.

Новшеством в истории Совбеза стало и то, что все спикеры теперь выступают на английском языке и уже потом тексты выступлений переводятся на официальные языки организации. Технически обеспечить синхронный перевод на пять языков не представлялось возможным.

Помимо технических проблем, перед СБ стоит и гораздо более важная политическая задача. Еще 23 марта генсек ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом ко всем странам прекратить боевые действия, чтобы сосредоточиться на борьбе с пандемией. Проект документа поступал на рассмотрение стран-членов уже дважды, но пока так и не смог пройти процедуру согласования, чтобы быть выставленным на голосование. Как сообщают источники, основная причина - в расхождении позиций США и Китая, а, если точнее, в разнице подходов - сотрудничать или искать виновных.

Расписание Гутерриша 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш работает в условиях карантина особенно активно. Он не только продолжает ездить на работу, но чаще, чем обычно, дает пресс-конференции, выпускает заявления, доклады и призывы, касающиеся действий в условиях пандемии.

"Генеральный секретарь крайне сосредоточен на том, чтобы обеспечить полноценное функционирование ООН, в то время как в Нью-Йорке действуют меры по сдерживанию COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание], - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. - Он, как и другие сотрудники, придерживается всех рекомендаций санитарных органов, в том числе в том, что касается ношения маски на улице и соблюдения социального дистанцирования. Он отказался от пожатия рук при встрече".

"На протяжении этого кризиса он находится в контакте с высшими должностными лицами секретариата в Нью-Йорке, а также со своими посланниками за рубежом, - заверил Дюжаррик. - Он проводит ежедневно встречи с сотрудниками своего офиса, а также еженедельные встречи исполнительного комитета ООН с главами всех департаментов". "Все это он делает через видеоконференции как из своей резиденции, так и из офиса", - добавил он.

Сам официальный представитель также переместил ежедневные брифинги в собственную гостиную. "Вы удивитесь, если я скажу, что с огромным нетерпением жду, когда я, наконец, увижу вас всех лично, но когда именно это произойдет, я пока сказать не могу", - ответил он недавно на вопрос одного из журналистов о том, когда штаб-квартира вернется к "очному" режиму работы.

Теги
СШАГутерриш, АнтониуПандемия коронавируса нового типа
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