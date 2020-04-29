Совбез по видеосвязи и электронное голосование. Как ООН работает на "удаленке"

Для того, чтобы Совет Безопасности полностью перестроился на новый режим работы, понадобилось около двух недель. Теперь встречи проходят практически в ежедневном режиме

ООН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Обсуждать международные проблемы в штаб-квартире ООН нет возможности уже полтора месяца, все общение перешло в видеоформат. При этом к уже существующим темам из-за пандемии добавилось немало новых вопросов: нужно ли снимать санкции, как функционировать миротворческим миссиям, можно ли прекратить конфликты на время пандемии.

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Еще в феврале организация жила привычной жизнью - проводились дипломатические приемы, ежедневные переговоры, шли обсуждения в Совбезе (СБ). О начале распространения эпидемии напоминали только расставленные в здании антисептики для рук. В отличие от многих учреждений, секретариат ООН не стал вводить контроль температуры посетителей на входе. Однако уже тогда поступило указание ограничивать загранкомандировки сотрудников только поездками первостепенной важности. После того, как 1 марта первый случай заражения коронавирусом официально был зафиксирован в Нью-Йорке, ситуация в ООН начала меняться. Пришлось сокращать масштаб уже запланированных мероприятий или переносить их на неопределенный срок. Например, была отложена обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия, которая должна была стать одним из важнейших мероприятий этой весны в штаб-квартире. В ООН перестали приезжать зарубежные делегации. 16 марта все сотрудники секретариата были переведены на удаленную работу. С начала эпидемии более 280 сотрудников ООН по всему миру заразились коронавирусом, флаг перед штаб-квартирой сейчас приспущен. Работа в условиях пандемии Несмотря на это, каждый день на работу приходят сотрудники технической и телевизионной службы. Именно они делают возможным виртуальное общение 193 стран

Глава отдела технической поддержки Энтони О'Муллэн в беседе с корреспондегнтом ТАСС рассказал, что нагрузка на его отдел значительно возросла с начала введения карантинных мер. "Последние шесть недель значительно изменили то, как в ООН ведется работа и выстраивается коммуникация, - отметил он. - Многие из сотрудников штаб-квартиры сейчас работают удаленно. Обычная работа ООН переведена в онлайн, для этого у организации уже были подготовлены инструменты на основе облачных технологий". Как сообщил О'Муллэн, с начала марта число принимающих участие во встречах через интернет, возросло с 636 человек до 21 тыс. С технической точки зрения проводить удаленно все международные встречи, которые раньше проводились в конференц-залах, стало сложнее. "Наши аудио, видео и телевещательные технологии создавались для обслуживания людей, физически присутствующих на конференциях", - отметил он. "Для адаптации к новым реалиям, когда каждый принимает участие во встрече удаленно, мы быстро перенастраивали и продолжаем перенастраивать наше оборудование, - продолжил собеседник ТАСС. - Это непростой, но полезный опыт - как для участников встреч, так и для нашей технической команды. Таким образом, встречи продолжаются, работа выполняется, качество связи стабильно улучшается".