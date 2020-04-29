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Пандемия коронавируса нового типа

В России умирают более 50% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ

По данным главного внештатного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева, в США в свою очередь умирают 88% находящихся на ИВЛ зараженных

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Более 50% пациентов в РФ с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирают, сообщил в среду завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

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"Результаты самые разные <...> В США - там самая страшная цифра была на прошлой неделе - 88% умирают на фоне ИВЛ. По российским данным, чуть больше 50%", - сказал он на пресс-конференции "Чего мы не знаем о COVID-19".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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