В России умирают более 50% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Более 50% пациентов в РФ с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирают, сообщил в среду завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

"Результаты самые разные <...> В США - там самая страшная цифра была на прошлой неделе - 88% умирают на фоне ИВЛ. По российским данным, чуть больше 50%", - сказал он на пресс-конференции "Чего мы не знаем о COVID-19".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.