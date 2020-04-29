В новую Книгу памяти вошли имена 111 тыс. сражавшихся за Севастополь в 1941-1944 годах

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Имена более чем 111 тыс. советских солдат и офицеров, погибших при обороне и освобождении Севастополя в годы Великой Отечественной войны, вошли в новую изданную в городе Книгу памяти, сообщил журналистам в среду директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.

"Мы издали такую книгу, это Книга памяти города-героя Севастополя. Здесь увековечены 111 тыс. 269 бойцов, которые погибли в ходе обороны и освобождения нашего города от немецко-фашистских оккупантов", - сказал Мусиенко.

Он уточнил, что всего к юбилею Победы сотрудники музея подготовили несколько издательских проектов. Кроме книг, изданы, например, открытки с детскими рисунками на тему Великой Отечественной войны. Помимо этого, учреждение готовит несколько тематических проектов с музеями из других регионов, а с Севастопольским государственным университетом реализует интернет-проект "Весна 44-го" , публикуя хронику Крымской стратегической наступательной операции, итогом которой стало освобождение всего полуострова.

Для Севастополя память о Великой Отечественной войне особенно важна: ему присвоено звание города-героя за то, что он задержал немецкие армии почти на год. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года.

На Сапун-горе, которая является отрогом Внешней гряды Крымских гор, находился один из рубежей во время обороны города, а при освобождении Севастополя здесь проходил один из наиболее значимых штурмов. Первый военно-полевой музей был открыт через год после освобождения Севастополя, а сейчас здесь большой мемориальный комплекс, включающий парк, часовню, мемориальные стены, обелиск воинам-освободителям и вечный огонь, диораму штурма Сапун-горы и выставку военной техники под открытым небом.