{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге число безработных в апреле выросло более чем втрое по сравнению с 2019 годом

В регионе работу ищут более 32 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Число ищущих работу в Петербурге с 30 марта по 28 апреля составило 32 тыс. 897 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра занятости населения Санкт-Петербурга.

"Всего с 30 марта по 28 апреля с целью поиска работы зарегистрировались 32 тыс. 897 человек, для сравнения в этот период 2019 года - 10 тыс. 201 человек", - отметил представитель пресс-службы. Таким образом, показатель увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

За указанный период были признаны безработными 13 тыс. 845 человек, что в пять раз больше аналогичного периода прошлого года (2 тыс. 685 человек).

В то же время с 29 марта по 27 апреля трудоустроены центром занятости были 769 человек. В базе вакансий Центра содержится 31 тыс. 274 вакансии от 2 тыс. 634 работодателей, это позиции: медицинский персонал, специалисты, программисты, инженеры по защите информации, курьеры, подсобные рабочие, упаковщики, уборщики, водители автомобиля.

Как ранее сообщал председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко, число зарегистрированных безработных в Петербурге за период действия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, может достичь 70 тыс. человек, что сопоставимо с рекордом середины 1990-х годов (60 тыс. человек).

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Совбез по видеосвязи и электронное голосование. Как ООН работает на "удаленке"
Для того, чтобы Совет Безопасности полностью перестроился на новый режим работы, понадобилось около двух недель. Теперь встречи проходят практически в ежедневном режиме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС