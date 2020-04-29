В Петербурге число безработных в апреле выросло более чем втрое по сравнению с 2019 годом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Число ищущих работу в Петербурге с 30 марта по 28 апреля составило 32 тыс. 897 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра занятости населения Санкт-Петербурга.

"Всего с 30 марта по 28 апреля с целью поиска работы зарегистрировались 32 тыс. 897 человек, для сравнения в этот период 2019 года - 10 тыс. 201 человек", - отметил представитель пресс-службы. Таким образом, показатель увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

За указанный период были признаны безработными 13 тыс. 845 человек, что в пять раз больше аналогичного периода прошлого года (2 тыс. 685 человек).

В то же время с 29 марта по 27 апреля трудоустроены центром занятости были 769 человек. В базе вакансий Центра содержится 31 тыс. 274 вакансии от 2 тыс. 634 работодателей, это позиции: медицинский персонал, специалисты, программисты, инженеры по защите информации, курьеры, подсобные рабочие, упаковщики, уборщики, водители автомобиля.

Как ранее сообщал председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко, число зарегистрированных безработных в Петербурге за период действия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, может достичь 70 тыс. человек, что сопоставимо с рекордом середины 1990-х годов (60 тыс. человек).