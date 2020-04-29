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МЧС дооснастят 617 единицами пожарной техники и 30 тыс. комплектов снаряжения

Всю технику распределят пропорционально между главными управлениями МЧС по субъектам России в соответствии со штатной потребностью

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. МЧС России в 2020 году планирует дополнительно поставить 617 единиц пожарно-спасательной техники и около 30 тыс. комплектов нового, более легкого снаряжения в подразделения Федеральной противопожарной службы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС, отвечая на запрос агентства по случаю Дня пожарной охраны, который отмечается 30 апреля.

"В 2020 году <...> запланирована поставка 617 единиц современной пожарно-спасательной техники. Также запланирована поставка порядка 30 тыс. комплектов снаряжения пожарного", - отметили в МЧС. Само снаряжение станет легче и прочнее.

В министерстве уточнили, что на оснащение пожарных поступит 501 единица основной техники - пожарные автоцистерны, насосные станции, пожарно-спасательные автомобили, а также 116 единиц специальной пожарной техники - пожарные автолестницы, коленчатые автоподъемники, рукавные автомобили.

В МЧС сообщили, что вся техника будет распределена пропорционально между главными управлениями МЧС России по субъектам РФ в соответствии со штатной потребностью, а также с учетом наличия опасных объектов и природно-климатическими особенностями региона.

При этом новое снаряжение, которое планируется поставить в этом году, пойдет в том числе на замену выработавшего свой ресурс. "Прогресс не стоит на месте и применяемые в изготовлении одежды и снаряжении материалы стали прочнее, зачастую легче и долговечнее, что в свою очередь помогает пожарным успешно справляться с поставленными перед ними задачами", - подчеркнули в МЧС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил дооснастить региональные подразделения МЧС спасательной, пожарной и иной техникой специального назначения, прежде всего в тех субъектах, где риски природных пожаров и паводков наиболее высоки.

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