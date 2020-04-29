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Эксперт: голосование по поправкам в конституцию возможно летом при соблюдении мер защиты

Одной из главных мер санитарной безопасности, по мнению главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, является соблюдение необходимой дистанции между людьми

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Голосование по изменениям в конституции возможно провести в летние месяцы при соблюдении необходимых мер санитарной безопасности. Такое мнение высказал в среду главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико в ходе круглого стола, который прошел в режиме онлайн на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

"Я думаю, что это возможно с соблюдением всех мер предосторожности. На мой взгляд это реально. Хочется верить, что ситуация стабилизируется и позволит провести все эти мероприятия в полном объеме", - сказал Брико, отвечая на вопрос о проведении голосования по поправкам к конституции летом.

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Одной из главных мер санитарной безопасности, по его мнению, является соблюдение необходимой дистанции между людьми.

В свою очередь руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова отметила, что если к концу мая ситуация с распространением нового коронавируса пойдет на спад, будет достаточно времени, чтобы подготовиться к голосованию в середине лета

Участники дискуссии также затронули вопросы восстановления экономики, получившей ущерб из-за распространения коронавируса. В частности, профессор Высшей школы экономики Сергей Зверев предположил, что в России эти процессы будут проходить достаточно быстро. "Фактически, экономика России базируется на крупном бизнесе, в этом смысле нам будет гораздо легче выходить из кризиса. Он нас, наверное, будет затрагивать меньше, потому что выводить крупный бизнес из состояния коллапса несколько проще, чем мелкий бизнес", - добавил он.

"Тем не менее удар по предпринимательской инициативе, по желанию людей вкладываться и развивать какой-то новый бизнес будет довольно сложный, если сейчас люди не получат серьезную материальную и моральную поддержку от правительства", - подчеркнул ученый.

Поправки в конституцию

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к конституции должна быть перенесена из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новом дне голосования, опираясь на рекомендации специалистов.

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РоссияПредложения по изменениям в конституцииПандемия коронавируса нового типа
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