Власти Ленинградской области снизили тарифы на вывоз мусора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области на 3,8% снизило тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) для жителей многоквартирных жилых домов и на 14% - для юридических лиц. Соответствующий приказ утвердил комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области по поручению губернатора региона Александра Дрозденко, сообщила журналистам в среду пресс-служба губернатора и правительства области.

"Для юридических лиц снижен на 14% тариф за кубический метр - с 926,26 рублей до 793,23 рублей. Снижение тарифов и нормативов накопления позволят также снизить плату для граждан. Для многоквартирных домов плата за квадратный метр снизится на 3,8% к существующей, и составит 5,39 рублей в месяц (ранее - 5,60 рублей)", - говорится в сообщении.

Для индивидуальных домов с мая 2020 года изменится методика оплаты за вывоз ТКО. Она будет осуществляться не с домовладения, а с количества проживающих или собственников в размере 98,58 рублей с человека вместо ранее установленного 331 рубля с домовладения. По подсчетам властей, для домов с одним проживающим или без зарегистрированных жителей плата снизится на 71%, для домов с двумя проживающими - на 43,4% до 197,16 рублей и для домов с тремя проживающими плата снизится на 11% до 294,59 рублей.

С 1 ноября 2019 года во всех районах Ленинградской области стартовала реформа в сфере обращения с отходами, в рамках которой региональный оператор - АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" - приступил к обеспечению всего цикла обращения с твердыми коммунальными отходами, включая сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, утилизацию и размещение.

Областное правительство ожидает согласования обновленной территориальной схемы со стороны администрации Петербурга для их синхронизации. Документы необходимы регионам для выполнения задач федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология".