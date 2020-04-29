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В Петербурге запустили проект по трудоустройству студентов во время пандемии

Им предоставят работу с зарплатой около 12 тыс. рублей в месяц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Проект по содействию занятости студентов вузов во время пандемии запустили в Санкт-Петербурге. По предварительным расчетам, помощь требуется 5,5 тыс. студентов, им предоставят работу с зарплатой около 12 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД).

"СПбГУПТД запустил один из пяти региональных пилотных проектов, утвержденных Министерством науки и высшего образования РФ, - программы по содействию занятости обучающихся высших учебных заведений Санкт-Петербурга. В категорию студентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в период пандемии, по расчетам вуза, входит порядка 5 465 студентов, в том числе иногородних, проживающих в регионе без родителей", - рассказали в вузе, который курирует в городе пилотный проект.

Для реализации программы университет промышленных технологий и дизайна запустил сайт студработа.рф. На ресурсе размещена информация о направлениях занятости, в которых могут участвовать студенты, также на сайте можно получить онлайн-консультацию. Участвовать в проекте будут студенты-очники, обучающиеся на бюджетных и внебюджетных местах. Отбор вузы Петербурга проводят самостоятельно.

Студенты будут принимать участие в работе приемной комиссии вузов Санкт-Петербурга, обрабатывать документы абитуриентов, поступающих через личный кабинет, помогать в проведении вступительных испытаний в дистанционной форме, работать с базами данных. Также им предложат вести социальные сети, заниматься репетиторством и проводить обучение населения, консультировать по вопросам работы учебных заведений, предоставлять информацию по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, студентов привлекут к сервисным и ремонтным работам в общежитиях университетских кампусов и производству продукции для борьбы с коронавирусом, пошиву лицевых масок, производству дезинфицирующих средств. Ожидается, что к программе также подключатся крупные индустриальные партнеры.

"Договор со студентом заключается на платформе студработа.рф. Временные работы преимущественно осуществляются с использованием дистанционных технологий, оплата труда будет финансироваться в размере 12 622,10 рублей в месяц плюс необходимые налоговые выплаты", - пояснили в вузе.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что министерство готово финансово поддержать вузы, которые трудоустроят студентов, потерявших подработку в ситуации с коронавирусом. Предполагалось, что студенты будут выполнять работу в интересах субъекта Российской Федерации или в интересах самого университета до начала нового учебного года.

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РоссияСанкт-Петербург
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