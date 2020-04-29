МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries передаст 1 млн защитных масок больницам и волонтерским центрам для защиты от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании.

"Чтобы поддержать людей, которые ежедневно помогают в борьбе с распространением и последствиями коронавирусной инфекции, Wildberries безвозмездно передаст защитные маски в медицинские учреждения и волонтерские организации страны. Организовать распределение средств защиты нуждающимся помогут БФ [благотворительный фонд] им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза", БФ "Правомир", БФ "Мальтийская служба помощи Аугсбург и Берлин" и другие организации", - говорится в сообщении.

Порядка 221 тыс. масок через благотворительные фонды будут направлены в медицинские учреждения Московского региона, в том числе 100 тыс. - в службу Скорой и неотложной помощи. Порядка 10 тыс. масок поступят в медицинские учреждения Санкт-Петербурга, находящегося на втором месте по количеству заболевших, еще 10 тыс. масок -- в больницы Курганской области, 4 тыс. - в медицинские учреждения города Обнинска Калужской области, а еще 3 тыс. - в больницу села Сакмара Оренбургской области.

"Маски также будут переданы представителям волонтерских центров в 85 регионах страны, которые ежедневно доставляют продукты питания, бытовую технику и помогают с уборкой пенсионерам, ветеранам ВОВ, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, возят пациентов на гемодиализ, работают в качестве волонтеров в медицинских учреждениях", - сообщили в компании.

Кроме того, компания Wildberries безвозмездно передала машину "Скорой помощи" подстанции Скорой помощи в Подольске.

"Сегодня сотни тысяч сотрудников больниц, волонтеров и социальных работников продолжают свою работу для того, чтобы сохранить жизни и здоровье россиян. Мы надеемся, что наш вклад в общую борьбу с коронавирусом позволит защитить людей, которые сейчас находятся на передовой", - отметил директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.