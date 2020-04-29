Пациентке с зеркальным расположением органов пересадили печень в НИИ имени Склифосовского

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского провели уникальную операцию по пересадке печени пациентке, у которой все органы расположены зеркально. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Поясняется, что операция считается сложной как раз из-за зеркального расположения органов. Такая патология встречается редко - всего у 0,005% людей в мире - и во многих зарубежных и российских центрах считается абсолютным противопоказанием к трансплантации. Подобные операции выполняются очень редко. В мире к 2014 году их было выполнено всего пять.

"В Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы провели сложнейшую трансплантацию печени пациентке с полной транспозицией органов, то есть их зеркальным расположением. На фоне тяжелого заболевания у девушки начала отказывать печень, из-за тяжести состояния женщине потребовалась срочная пересадка", - говорится в сообщении

Пациентка чувствует себя хорошо, уже через девять дней после пересадки она была выписана из стационара, сейчас женщина возвращается к прежней жизни.