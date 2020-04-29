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Пандемия коронавируса нового типа

Прокуратура начала проверку после заражения коронавирусом пациентов интерната в Пензе

Всего в учреждение подтверждены пять случаев заражения пациентов и медработников

ПЕНЗА, 29 апреля. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку по факту заражения коронавирусной инфекцией пяти человек в Сосновском психоневрологическом интернате в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте прокуратуры Пензенской области.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Сосновском психоневрологическом интернате был выявлен очаг коронавирусной инфекции. Подтверждено пять случаев заражения пациентов и медработников, проводится эпидемиологическое расследование.

"Прокурор Пензенской области поручил прокурору Бессоновского района провести проверку соблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятие необходимого комплекса мер должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения. Ход проверки поставлен на контроль региональной прокуратуры", - отмечается в сообщении.

В Пензенской области выявлено 364 случая заражения коронавирусной инфекцией, 96 человек выписаны после выздоровления, семь пациентов умерли.

Теги
РоссияПензенская областьПандемия коронавируса нового типа
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