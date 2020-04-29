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Пандемия коронавируса нового типа

Районную больницу в Оренбургской области закрыли из-за подозрения на коронавирус у врачей

В связи с этим пациентов Акбулакской районной больницы перевели в другие медучреждения Оренбурга, а новых больных будут временно госпитализировать в Соль-Илецк

ОРЕНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Больница Акбулакского района Оренбургской области, в котором проживают около 24 тыс. человек, временно не принимает пациентов из-за заболевания пневмонией нескольких медицинских работников. Об этом на онлайн-брифинге в среду сообщила вице-губернатор - заместитель председателя правительства по социальной политике, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

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"У нас есть несколько случаев заболевания пневмонией и острыми респираторными заболеваниями среди медицинских работников Акбулакской районной больницы. При этом инфицированных пациентов у нас в этом стационаре нет и не было. Если подтвердится коронавирусная инфекция, проведем полное служебное расследование", - сказала Савинова.

На момент выявления пневмонии у медицинского персонала в больнице находились 13 пациентов, уточнила вице-губернатор. Часть из них, кому позволяет состояние здоровья, выписаны домой, других перевели в больницы Оренбурга, предназначенные для контактных пациентов. Она заверила, что закрытие больницы не приведет к ухудшению качества оказания медицинской помощи для жителей Акбулакского района. "Все пациенты, которые будут требовать неотложной госпитализации с Акбулакского района временно будут госпитализированы в Соль-Илецк (соседний муниципалитет)", - добавила она.

Среди жителей Акбулакского района Оренбургской области зарегистрировано восемь случаев COVID-19. Все лечатся дома, у них бессимптомное течение заболевания, уточнила Савинова. В Минздраве придерживаются версии, что заражение могло произойти в результате бытового контакта, но потом пошло распространение среди медицинских работников больницы. "Мы, скорее всего, данный стационар будем использовать как обсерватор для медицинских работников", - сказала она.

В Оренбургской области, по данным оперативного штаба, 670 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. За сутки поставлен 21 новый диагноз, из них 11 - приехавшим в регион людям. Из 670 заболевших выздоровели 119 человек (11 из них за последние сутки), трое умерли.

Сейчас восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Еще 138 жителей региона - в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии. Среди заболевших 42 ребенка, 367 больных в возрасте от 18 до 44 лет, 157 пациентов от 45 до 59 лет, 74 человека от 60 до 70 лет, 30 - старше 70 лет.

 

Теги
РоссияОренбургская областьПандемия коронавируса нового типа
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