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Пандемия коронавируса нового типа

В Астрахани возобновляют работу закрытые на карантин из-за коронавируса отделения больницы

Они вновь начнут принимать пациентов с 30 апреля

АСТРАХАНЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Карантин в шести отделениях астраханской городской больницы им. Кирова, введенный из-за выявленных у пациентов случаев коронавируса, снят. Корпус возобновит работу с четверга и начнет полноценно принимать пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава Астраханской области в среду.

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Больница им. Кирова стала ключевым медицинским учреждением, которое принимает экстренных пациентов в связи с переоборудованием областной Александро-Мариинской больницы под госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом шесть отделений Кировской больницы были закрыты на карантин в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом.

"Корпус с шестью отделениями - кардиологические отделения №1, №2, терапевтическое, пульмонологическое, отделение острых отравлений, отделение гнойной хирургии - в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, был закрыт на карантин. Все контактные пациенты и медицинский персонал были обследованы трехкратно на коронавирусную инфекцию. Получены последние отрицательные анализы. Сегодня карантин с корпуса снят", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что в корпусе проведена заключительная дезинфекция, в четверг отделения возобновляют работу.

Ранее в пульмонологическом отделении и отделении острых отравлений были выявлены два зараженных пациента, от них инфицированы три сотрудника и один пациент. В терапевтическом отделении диагноз посмертно подтвержден у медсестры.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 365 случаев заражения коронавирусом. За время эпидемии выздоровели 60 человек, четверо умерли. В качестве контактных лиц на учете стоят 3 119 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияАстраханская областьПандемия коронавируса нового типа
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