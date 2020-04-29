Лавров: ООН, ВОЗ и G20 инициировали программу по борьбе с инфекциями на $7,5 млрд

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и страны Группы двадцати (G20) инициировали рассчитанную на несколько лет программу по противостоянию инфекционной угрозе, на которую будет выделено $7,5 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Наверное, самым опасным будет, если мы выйдем из этой пандемии и в ожидании какой-то новой глобальной угрозы вообще не будем иметь никакого согласия о том, как нам действовать. Поэтому так важно то, что сейчас происходит, в том числе под эгидой ООН, ВОЗ, Группы двадцати. Все эти структуры в лице своих руководителей - генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный директор ВОЗ Адханом Гебрейесус Тедрос и лидеры Группы двадцати, в которой сейчас председательствует Саудовская Аравия - выступили с призывом объединить усилия и запустить крупную многостороннюю программу, - сказал Лавров. - Она посвящена, во-первых, выработке противоядия против такого рода инфекций и угроз. Во-вторых, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается (причем достаточно крупной). И, в-третьих, выработке организационных мер, позволяющих быстрее мобилизовать мировое сообщество, когда, не приведи Господь, что-то подобное снова случится".

"Такая программа была сейчас запущена. Ее поддержали ЕС и Саудовская Аравия в качестве председателя Группы двадцати. Она рассчитана не на один год. Объявлена сумма в $7,5 млрд. Все это подлежит дополнительному рассмотрению, изучению, чтобы понять, как максимально комфортно для каждой страны можно организовать такое многостороннее взаимодействие. То, что оно необходимо, не вызывает у нас никаких вопросов", - отметил глава МИД РФ.

Он также отметил, что действия ВОЗ, которая входит в систему ООН, по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции были достаточно оперативными и своевременными. "Если же обращаться к тем действиям, которые сейчас предпринимает система ООН, честно говоря, я не вижу здесь каких-либо поводов для обвинений, потому что действия были достаточно оперативными, я считаю, своевременными", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.