{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Лавров: ООН, ВОЗ и G20 инициировали программу по борьбе с инфекциями на $7,5 млрд

Глава МИД РФ отметил, что программа рассчитана не на один год

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и страны Группы двадцати (G20) инициировали рассчитанную на несколько лет программу по противостоянию инфекционной угрозе, на которую будет выделено $7,5 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Наверное, самым опасным будет, если мы выйдем из этой пандемии и в ожидании какой-то новой глобальной угрозы вообще не будем иметь никакого согласия о том, как нам действовать. Поэтому так важно то, что сейчас происходит, в том числе под эгидой ООН, ВОЗ, Группы двадцати. Все эти структуры в лице своих руководителей - генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный директор ВОЗ Адханом Гебрейесус Тедрос и лидеры Группы двадцати, в которой сейчас председательствует Саудовская Аравия - выступили с призывом объединить усилия и запустить крупную многостороннюю программу, - сказал Лавров. - Она посвящена, во-первых, выработке противоядия против такого рода инфекций и угроз. Во-вторых, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается (причем достаточно крупной). И, в-третьих, выработке организационных мер, позволяющих быстрее мобилизовать мировое сообщество, когда, не приведи Господь, что-то подобное снова случится".

"Такая программа была сейчас запущена. Ее поддержали ЕС и Саудовская Аравия в качестве председателя Группы двадцати. Она рассчитана не на один год. Объявлена сумма в $7,5 млрд. Все это подлежит дополнительному рассмотрению, изучению, чтобы понять, как максимально комфортно для каждой страны можно организовать такое многостороннее взаимодействие. То, что оно необходимо, не вызывает у нас никаких вопросов", - отметил глава МИД РФ.

Он также отметил, что действия ВОЗ, которая входит в систему ООН, по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции были достаточно оперативными и своевременными. "Если же обращаться к тем действиям, которые сейчас предпринимает система ООН, честно говоря, я не вижу здесь каких-либо поводов для обвинений, потому что действия были достаточно оперативными, я считаю, своевременными", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГутерриш, АнтониуТедрос Аданом ГебрейесусПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
USM поставит российским медикам и волонтерам более 25 млн единиц средств защиты
Речь идет о комбинезонах, перчатках, защитных масках и очках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС