USM поставит российским медикам и волонтерам более 25 млн единиц средств защиты

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова начал поставку в Россию средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медработников и волонтеров. Всего на средства акционеров было приобретено 25 млн единиц СИЗ: комбинезонов, перчаток, защитных масок и очков, говорится в сообщении холдинга.

Только за 29 апреля поставлено почти 2 млн единиц СИЗ. "В рамках поставки 29 апреля специальным рейсом из Китая в Москву доставлено 1 млн 680 тыс. средств индивидуальной защиты: 1 млн одноразовых защитных масок, 30 тыс. комбинезонов и 650 тыс. нитриловых перчаток. Все средства защиты будут переданы оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ", - говорится в сообщении.

При этом поставки средств индивидуальной защиты осуществляются при поддержке компании AliExpress Россия, отметил холдинг.

"Благодаря тесному взаимодействию с оперативным штабом нам удалось в короткие сроки организовать работу по доставке средств индивидуальной защиты для медиков и волонтеров, которые сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Уже в ближайшее время они поступят в российские медицинские учреждения. Кроме того, с момента начала пандемии компании нашего холдинга оказывают необходимую поддержку своим сотрудникам и помощь медицинским учреждениям во всех регионах присутствия", - прокомментировал Усманов, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что акционеры USM направили на нужны оперативного штаба 2 млрд рублей.

USM - диверсифицированная холдинговая российская компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и интернета. В число ее активов входят "Металлоинвест", "Мегафон", Байкальская горная компания, также USM является акционером Mail.ru Group. Основные акционеры холдинга - Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.