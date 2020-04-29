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75-летие Победы

Косачев: большинство из 8,5 млн захороненных в братских могилах участников ВОВ неизвестны

При этом в статистике приводятся лишь те захоронения, которые находятся на учете, отметил сенатор

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Больше половины из 8,5 млн захороненных в братских могилах по всему миру участников Великой Отечественной войны неизвестны. Такие данные привел в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Министерство обороны примерно год назад провело паспортизацию братских захоронений. Я получил официальную информацию, коллеги. И вы знаете, она меня потрясла. По всему миру насчитывается всего 43 тыс. 147 паспортизированных братских захоронений времен Великой Отечественной войны. В них захоронены 8 млн 572 тыс. 566 человек, из них 5 млн 460 тыс. неизвестных - более 60%", - сказал Косачев на заседании комитета СФ.

При этом, согласно приведенным данным, в странах дальнего зарубежья находится 5,6 тыс. захоронений, где покоится 2 млн 700 тыс. человек, из них 2 млн 186 тыс. неизвестных, а на постсоветском пространстве, без учета России, насчитывается 6 тыс. 434 захоронения, где покоится 1 млн 369 тыс. человек, из них 1 млн 103 тыс. неизвестных. "В России цифра, к счастью, чуть лучше, но и она потрясает воображение - 31 тыс. 78 братских захоронений, захоронено 4 млн 427 тыс. 540 человек, из них 2 млн 170 тыс. 814 неизвестных - это примерно половина", - констатировал Косачев.

Он подчеркнул, что в статистике приводятся лишь те захоронения, которые находятся на учете. "При этом достаточное количество захоронений, к сожалению, не поставлено на учет, их нет в этой статистике", - сказал глава международного комитета СФ.

Парламентарий напомнил, что федеральная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" на 2019-2024 годы с бюджетом около 5 млрд рублей, принятая правительством в прошлом году, предусматривает в том числе нанесение 244 тыс. 876 имен погибших на мемориальные сооружения. "Это на пять лет, то есть в год 50 тыс. имен. Если всего у нас неизвестных по миру 5 млн 460 тысяч, то примерно более чем на 100 лет работы", - указал Косачев.

Он рассказал о личном опыте по установлению судьбы своего двоюродного деда, погибшего в декабре 1941 года под Москвой. "Понятно, что всех имен не установить. Но я, пройдя этот путь сам, убедился, что многое можно сделать дополнительно. И в эту программу можно войти дополнительно, добиться увеличения ее финансирования. Самое главное - добиться того, чтобы была восстановлена справедливость по отношению к погибшим героям и их имена появились на этих захоронениях", - сказал сенатор, обращаясь к коллегам.

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Косачев, Константин ИосифовичРоссия75-летие Победы
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