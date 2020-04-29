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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве умер священник, у которого были выявлены симптомы коронавируса

Ему было 83 года

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском протоиерей Георгий Бреев, у которого ранее были выявлены симптомы коронавируса, умер в Москве в возрасте 83 лет. Об этом сообщил в среду в своем Facebook его сын Николай Бреев.

"Помолитесь о новопреставленном протоиерее Георгии, ушел ко Господу только что", - написал он на своей странице. Ранее Николай Бреев писал на своей странице в соцсети, что первый тест на коронавирус в начале апреля у протоиерея был отрицательным. 25 апреля в Facebook он сообщил, что в последние полторы недели Бреев находился в тяжелом состоянии, несколько дней он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в состоянии искусственной комы.

Ранее в Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции сообщали, что по состоянию на 5 апреля у протоиерея Георгия Бреева и ряда священнослужителей его храма были выявлены симптомы коронавируса. Согласно тому же сообщению, еще один клирик храма, иерей Виктор Волков, заразился коронавирусом.

Георгий Бреев родился 8 января 1937 года. 14 октября 1967 года он был рукоположен в сан диакона, 17 декабря - в сан иерея, а в 1968 году окончил Московскую духовную семинарию и академию. Протоиерей был автором ряда книг и статей.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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