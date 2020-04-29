{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские посольства отложат массовые мероприятия в честь юбилея Победы

Прорабатываются варианты их проведения в более поздние сроки, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские загранпредставительства отложат проведение коллективных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пересмотрены имеющиеся графики и форматы многих ранее запланированных мероприятий, которые были приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В первую очередь речь идет о коллективных мероприятиях, - сказала она. - В частности, было принято решение отложить проведение торжественных приемов в российских дипломатических миссиях, публичных церемоний возложения венков к российским воинским мемориалам, организацию выставок, концертов, встреч с соотечественниками, а также спортивных состязаний".

Дипломат отметила, что в нынешней эпидемиологической обстановке российские загранпредставительства намерены сосредоточиться на проведении соответствующих акций в медиапространстве. "Речь идет о фотовыставках, специальных экспозициях, включая ретроспективы видео- и фотохроники военных лет, трансляциях художественных и документальных картин российского кинематографа, а также передач о Великой Отечественной войне", - добавила она.

Кроме того, по словам Захаровой, российские дипломаты примут активное участие в организуемых местными властями, в том числе, в виртуальном формате мемориальных мероприятиях. "В сложившейся ситуации в значительной мере затруднено вручение ветеранам юбилейных медалей. В этой связи организуются индивидуальные награждения с выездом представителей загранучреждений МИД РФ к ветеранам по их месту жительства, а также отправлении медалей по почте", - подчеркнула она. Все это делается в строгом соответствии в эпидемиологической обстановкой, с теми предписаниями, которые сделаны местными властями за рубежом, добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова указала, что с учетом невозможности организации 9 мая протокольных и других значимых акций, прорабатываются варианты их переноса на более поздние сроки. "Например, постпредством России при ООН в Нью-Йорке принято решение перенести в предварительном плане на осень проведение фотовыставки, которую мы делаем вместе с агентством ТАСС, "Пресса на войне", и торжественный концерт в зале Генеральной Ассамблеи ООН с участием российских музыкальных коллективов и исполнителей", - отметила дипломат.

Теги
Захарова, Мария Владимировна75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
USM поставит российским медикам и волонтерам более 25 млн единиц средств защиты
Речь идет о комбинезонах, перчатках, защитных масках и очках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС