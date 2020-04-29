Российские посольства отложат массовые мероприятия в честь юбилея Победы

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские загранпредставительства отложат проведение коллективных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пересмотрены имеющиеся графики и форматы многих ранее запланированных мероприятий, которые были приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В первую очередь речь идет о коллективных мероприятиях, - сказала она. - В частности, было принято решение отложить проведение торжественных приемов в российских дипломатических миссиях, публичных церемоний возложения венков к российским воинским мемориалам, организацию выставок, концертов, встреч с соотечественниками, а также спортивных состязаний".

Дипломат отметила, что в нынешней эпидемиологической обстановке российские загранпредставительства намерены сосредоточиться на проведении соответствующих акций в медиапространстве. "Речь идет о фотовыставках, специальных экспозициях, включая ретроспективы видео- и фотохроники военных лет, трансляциях художественных и документальных картин российского кинематографа, а также передач о Великой Отечественной войне", - добавила она.

Кроме того, по словам Захаровой, российские дипломаты примут активное участие в организуемых местными властями, в том числе, в виртуальном формате мемориальных мероприятиях. "В сложившейся ситуации в значительной мере затруднено вручение ветеранам юбилейных медалей. В этой связи организуются индивидуальные награждения с выездом представителей загранучреждений МИД РФ к ветеранам по их месту жительства, а также отправлении медалей по почте", - подчеркнула она. Все это делается в строгом соответствии в эпидемиологической обстановкой, с теми предписаниями, которые сделаны местными властями за рубежом, добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова указала, что с учетом невозможности организации 9 мая протокольных и других значимых акций, прорабатываются варианты их переноса на более поздние сроки. "Например, постпредством России при ООН в Нью-Йорке принято решение перенести в предварительном плане на осень проведение фотовыставки, которую мы делаем вместе с агентством ТАСС, "Пресса на войне", и торжественный концерт в зале Генеральной Ассамблеи ООН с участием российских музыкальных коллективов и исполнителей", - отметила дипломат.