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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров предложил ТАСС провести международный фотоконкурс на тему победы над пандемией

Министр также заверил, что подумает над возможностью войти в состав оргкомитета конкурса

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману предложил агентству взять на себя проведение международного конкурса фотографии, который будет посвящен преодолению пандемии коронавируса.

Отвечая на вопрос о том, что, по мнению главы дипведомства, могло бы быть изображено на снимке будущей победы над пандемией, Лавров сказал: "Очень хороший вопрос для всемирного конкурса. Предлагаю вам запатентовать эту идею". Он также заверил, что подумает над возможностью войти в состав оргкомитета такого конкурса.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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