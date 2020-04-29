Лавров предложил ТАСС провести международный фотоконкурс на тему победы над пандемией

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману предложил агентству взять на себя проведение международного конкурса фотографии, который будет посвящен преодолению пандемии коронавируса.

Отвечая на вопрос о том, что, по мнению главы дипведомства, могло бы быть изображено на снимке будущей победы над пандемией, Лавров сказал: "Очень хороший вопрос для всемирного конкурса. Предлагаю вам запатентовать эту идею". Он также заверил, что подумает над возможностью войти в состав оргкомитета такого конкурса.