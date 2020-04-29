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Лавров: Россия ждет от американцев объяснений по ситуации с российскими школьниками в США

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не удовлетворена комментариями посла США Джона Салливана на эту тему

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. МИД РФ потребовал четких объяснений от американских коллег по ситуации с российскими школьниками, которые остаются в США во время пандемии коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Мы еще ожидаем от наших американских коллег четких, подробных объяснений", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Россия не удовлетворена комментариями посла США в Москве Джона Салливана на эту тему. "Он сказал, что не нужно волноваться: кто-то уже приехал домой, кто-то расхотел уезжать, кто-то в семьях, кто-то еще куда-то перешел. Для нас такие объяснения неприемлемы", - заявил Лавров.

"Мы должны знать по каждому ребенку, школьнику, где, у кого и на каком основании он сейчас находится. Надо еще понять, как несовершеннолетние могли попасть на международный рейс. Здесь предстоит большая работа, мы занимаемся этим совместно с Министерством просвещения России", - подчеркнул глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
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