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Пандемия коронавируса нового типа

Депутаты предложили создать при Минздраве центр информирования о лечении коронавируса

В ведомстве в ближайшее время обсудят эту идею

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы предложили Минздраву создать на площадке ведомства единый центр, который будет собирать все данные о лечении коронавирусной инфекции, а также информировать об этом граждан, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия") в среду по итогам заседания рабочей группы по законодательному обеспечению организации медпомощи в условиях угрозы распространения заболеваний.

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"Было хорошее предложение от председателя комитета Дмитрия Морозова создать такую группу или центр при Минздраве. С каждым днем и с каждой неделей поступает все большее количество предложений от научного и лечебного сообщества, от МЧС, Минобороны - у всех есть свои предложения по лечению. Хотелось бы объединить всю эту информацию в единый центр", - рассказал Огуль ТАСС.

По его словам, в такой центр могла бы поступать информация о способах лечения, там же она могла бы проверяться, чтобы затем войти в рекомендательные методики. "Этот центр при Минздраве перепроверял бы всю эту информацию по лечению, по осложнениям или по новым технологиям. Например, поступает информация о препарате, который помогает при лечении. Эту информацию надо брать и перепроверять, но ни в коем случае нельзя от нее отмахиваться", - подчеркнул Огуль. По его словам, со стороны Минздрава "это предложение было принято", в ближайшее время в ведомстве обсудят эту идею.

Кроме того, отметил Огуль, депутаты также обсудили предложение Морозова о возможности правительства оперативно выпускать временные клинические рекомендации. "Речь идет о том, чтобы наделить правительство правом давать временные клинические рекомендации в случае пандемии, так как сегодня информация постоянно обновляется, принятые ранее рекомендации быстро устаревают. Нам необходимо оперативно рассмотреть поправки в закон о клинических рекомендациях, чтобы дать правительству такое право", - отметил Огуль.

Теги
РоссияОгуль, Леонид АнатольевичПандемия коронавируса нового типа
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