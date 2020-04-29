Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом

"На плато мы вышли, наверное, это плато. По поводу роста - это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижением продолжится", - сказал Воробьев.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Московская область вышла на плато по числу заражений новой коронавирусной инфекцией, об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил в среду в интервью передаче "60 минут" на телеканале " Россия-1 ".

Он также отметил, что система здравоохранения региона работает в напряженном режиме. "Мы буквально каждый день, через день открываем новые койки, причем не по 10-100, а сотнями. Например, сегодня два больших комплекса открылись в Солнечногорске - это, наверно, коек 700. В Мытищах вчера 300 открыли, сегодня 200, - это легкий стационар", - добавил губернатор.

Поставка защитных костюмов

Кроме того, губернатор сообщил, что власти Подмосковья заключили контракт на поставку 1 млн защитных костюмов для медиков.

"В каждом муниципалитете есть главный врач, он головой отвечает, чтобы все учреждения были закрыты по средствам индивидуальной защиты. Месяц назад мы использовали порядка 6-7 тыс. защитных костюмов, бахил и респираторов. Сегодня это количество увеличилось до 20 [тыс.]. Мы делаем закупки в неделю - 200, 300 тыс. Вчера купили 1 млн костюмов, контракт заключили", - сказал Воробьев.

По его словам, в регионе достаточно лекарств и средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. "У нас есть все необходимое, в том числе и лекарства", - сказал губернатор.

О вирусе

Число заразившихся коронавирусом в Московской области за сутки возросло на 686, или 6,7%, и составило 10 917. По этому показателю Подмосковье занимает второе место среди регионов России после Москвы. В области выздоровели 389 человек, 90 умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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