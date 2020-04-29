Рязанский губернатор попросил не приезжать в регион во время пандемии

РЯЗАНЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Николай Любимов из-за угрозы распространения коронавируса направил телеграммы главам субъектов России с просьбой обратиться к жителям своих регионов с тем, чтобы они воздержались от поездок в Рязанскую область. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства.

По данным федерального штаба, Рязанская область входит в топ-10 регионов, где зарегистрировано наибольшее число заразившихся коронавирусом. В регионе сейчас официально зарегистрировано 840 случаев, что на 52 больше, чем днем ранее.

"Прошу Вас обратиться к жителям вашего региона с просьбой воздержаться от поездок на территорию Рязанской области, а также обратить их внимание на то, что в связи с введением ограничительных мероприятий все приезжающие в регион должны соблюдать режим самоизоляции на 14 дней", - говорится в телеграмме Николая Любимова, текст которой приводит пресс-служба.

По данным регионального оперштаба по предупреждению распространения коронавируса, с 30 апреля на въезде в Рязанскую область будут установлены круглосуточные "карантинные посты", которые начнут отслеживать передвижение всех въезжающих в регион по камерам. Проезд транзитного транспорта будет осуществляться по документам, предоставленным работодателем.