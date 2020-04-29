Случаи заражения коронавирусом выявили у работника и воспитанников Дома ребенка в Курске

КУРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось в среду у работника и двух воспитанников специализированного Дома ребенка в Курске, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Курской области.

"У сотрудника областного специализированного Дома ребенка получен положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. По результатам тестирования контактных лиц положительный результат на COVID-19 обнаружен у двух воспитанников учреждения", - сказали в пресс-службе.

По данным властей, заражение одного из сотрудников выявили во время обязательного тестирования. По предписанию управления Роспотребнадзора по региону его отстранили от работы, определен круг его контактов. Дети с подтвержденным наличием коронавируса также изолированы в отдельные боксы стационара, медики отмечают отсутствие у них каких-либо клинических симптомов.