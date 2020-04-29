{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Севастополе начинают вводить меры для экономии воды из-за возможной засухи

При этом в городе не станут ограничивать водоснабжение жилых домов

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Севастополя начинают вводить меры, которые позволят снизить потребление воды, так как в городе возможно засушливое лето, при этом водоснабжение жилых домов пока ограничивать не будут, сообщил в среду в эфире местного издания ForPost врио губернатора города Михаил Развожаев.

На эту тему

Проблемы с водоснабжением и орошением земель в Крыму существуют с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из источников полуострова. Севастополь обеспечивается водой благодаря Чернореченскому водохранилищу. При этом власти продолжают поиск альтернативных источников водоснабжения.

"Действительно, есть циклы определенные, были, по документам, в 90-е такие [засушливые] годы. Сейчас готовятся паллиативные меры, они позволят продлить [ресурс воды]", - сказал Развожаев.

По его словам, водоснабжение жилых домов пока ограничивать не будут. Проведен аудит сетей, планируется проверить еще ряд объектов, почти на всех автомойках и других подобных объектах проводится рециклинг используемой воды, в этот же режим планируется перевести организации, ухаживающие за парками и скверами. "[В садовых товариществах] там, где есть скважины, скважины расконсервируются, они будут использоваться для полива. Там, где нет скважин, будет режим подачи воды", - отметил врио губернатора.

Он уточнил, что в последние годы в Севастополе растет потребление воды. "[Население] 440 тыс. у нас только по статистике, а реально мы даже по потреблению воды понимаем, что у нас 700 тыс. Если бы мы ничего не делали, и не было бы дождей, то предел у нас - где-то конец октября, но с учетом всех мероприятий до конца года мы точно сможем функционировать. Специалисты задают вопрос, что будет в следующем году, есть определенные стратегии [для поддержания водоснабжения города], не хочу пока анонсировать", - добавил глава Севастополя.

Теги
УкраинаРоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
На Ставрополье с начала пандемии умерли два медика
Всего в крае зарегистрировали 519 случаев заражения коронавирусом, 10 человек умерли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС