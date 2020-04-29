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Пандемия коронавируса нового типа

Подмосковье вышло на плато. Главное о коронавирусе за 29 апреля

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 99 399 случаев заражения, из них новых — 5841. За сутки умерли 108 человек, за весь период — 972.  
  • Московская область вышла на плато по числу заражений коронавирусом, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
  • Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева после его высказываний о покойном настоятеле Богоявленского Елоховского собора протоиерее Александре Агейкине, который умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 
  • Студенты российских вузов до 11 мая продолжат обучение дистанционно.
  • Правительство РФ продлило запрет на въезд иностранцев в Россию.

Москва

Мир

  • Всего зафиксировано 3 045 293 случая заражения, умерли более 210 тыс. человек (6,93%).
  • Белый дом дал указание разведке изучить, скрывали ли Китай и ВОЗ данные о вирусе, сообщил телеканал NBC.
  • Коронавирус за последние три месяца убил в Нью-Йорке в 21 раз больше людей, чем грипп.
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Пандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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