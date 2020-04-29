Подмосковье вышло на плато. Главное о коронавирусе за 29 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 99 399 случаев заражения, из них новых — 5841. За сутки умерли 108 человек, за весь период — 972.
- Московская область вышла на плато по числу заражений коронавирусом, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
- Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева после его высказываний о покойном настоятеле Богоявленского Елоховского собора протоиерее Александре Агейкине, который умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
- Студенты российских вузов до 11 мая продолжат обучение дистанционно.
- Правительство РФ продлило запрет на въезд иностранцев в Россию.
Москва
- Всего зафиксировано 50 646 случаев заражения, из них новых — 2220.
- Власти столицы продлили пропускной режим для поездок на транспорте до 11 мая.
Мир
- Всего зафиксировано 3 045 293 случая заражения, умерли более 210 тыс. человек (6,93%).
- Белый дом дал указание разведке изучить, скрывали ли Китай и ВОЗ данные о вирусе, сообщил телеканал NBC.
- Коронавирус за последние три месяца убил в Нью-Йорке в 21 раз больше людей, чем грипп.