Синоптики прогнозируют потепление, ветер и дожди в Центральной России

ТАСС, 29 апреля. Потепление до плюс 22 градусов и сильный ветер ожидаются в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие два дня. Об этом сообщают в областных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"По территории Орловской области будет приходить циклон, который принесет дожди, ветер, порывы будут достигать 20 м/c. Температура воздуха составит до плюс 20 градусов днем, ночью опустится до плюс 5", - сказала ТАСС дежурный синоптик регионального гидрометцентра. ГУ МЧС по Курской области также предупреждают об усилении ветра до 18 м/c, при этом потеплеет до 22 градусов днем, ночью ожидается около плюс 10. По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца 29 апреля на территории Тульской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы до 13-18 м/c, воздух прогреется до плюс 13 днем и плюс 10 ночью, дожди.

В Воронежской области, по данным синоптиков, установилась продолжительная теплая погода. В среду в регионе днем до плюс 21 градуса и ветер с порывами до 17 м/c, ночью местами до нуля градусов. С четверга в области начнется стабильное потепление. К выходным воздух прогреется до плюс 24 градусов днем, солнечно, без осадков, а по ночам около 10-12 градусов тепла и безветренно. В Липецкой и Белгородской областях в среду до плюс 21 градуса, но в течение двух дней будет пасмурно и на пару градусов холоднее. К субботе температура воздуха поднимется до плюс 24, по ночам в регионе около 8-11 градусов тепла.

Синоптики Тамбовской области отметили, что на погоду в регионе оказывают влияние фронтальные разделы циклона, которые перемещаются с акватории Черного моря, благодаря чему в ближайшие два дня в области установится теплая погода без дождей. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 22 градуса. В Брянской, Рязанской, Ивановской и Владимирской областях в четверг будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами возможны грозы и порывы ветра до 15-20 м/c. Температура воздуха в четверг установится на отметке плюс 11 градусов, с пятницы в регионах потеплеет до плюс 15.

На севере и северо-востоке ЦФО значительно прохладнее. В Калужской, Смоленской областях плюс 5 градусов днем, плюс 3 градуса ночью, дожди. В Ярославской, Костромской, Тверской областях возможны кратковременные дожди, по данным синоптиков, днем столбик термометра покажет плюс 9, ночью плюс 7 градусов.