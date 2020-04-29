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Полицейские составили протоколы на двух участников массовых гуляний в Нижнем Новгороде

Массовые гуляния прошли на Красную горку в Стригинском бору

ТАСС, 29 апреля. Сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении на двух участников массовых гуляний в Стригинском бору Нижнего Новгорода, которые прошли на праздник Красной горки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте МВД по региону.

"В отдел полиции были доставлены четверо граждан. В ходе проверки установлено, что двое из них являются участниками массового гулянья, состоявшегося 26 апреля на территории Стригинского бора Нижнего Новгорода, вопреки ограничениям, введённым указом губернатора", - указано в сообщении.

На нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Материалы направлены в суд.

По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, с 10 апреля в регионе составлено более 4,4 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции, большая их часть - в отношении граждан. Суды уже рассмотрели около 200 протоколов, наложено более 1 млн рублей штрафов.

Теги
РоссияНижегородская область
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