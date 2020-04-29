МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "ВКонтакте" инвестирует 15 млн рублей в программу по разработке мини-приложений и обучению юных IT-разработчиков. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

"ВКонтакте" запускает программу VK Fresh Code для разработчиков мини-приложений. Она объединяет два направления: образовательное и грантовое. В рамках онлайн-обучения разработчики углубят свои знания, получат рекомендации от специалистов VK и улучшат сервисы. Также они могут подать заявку на грант - общий призовой фонд в 15 млн рублей разделят 50 победителей", - сообщили в компании.

Программа VK Fresh Code состоит из пяти тематических волн, первая из которых посвящена созданию образовательных сервисов. Чтобы претендовать на грант, разработчикам предстоит сделать свое мини-приложение и опубликовать его в каталоге "ВКонтакте". Для этого проект должен пройти модерацию и тестирование, а затем до 8 июня можно будет подать заявку на участие.

Побороться за грант могут только физические лица - авторы мини-приложений. При этом неважно, создан проект независимым разработчиком или с поддержкой бизнеса. Один участник может претендовать на грант с несколькими сервисами, но они должны появиться в каталоге именно в период подходящей тематической волны. Жюри выберет 10 победителей для каждой волны. Они выиграют по 300 тыс. рублей, 150 из которых - в виде сертификата на продвижение "ВКонтакте".

Кроме этого, к программе можно присоединиться став участником образовательных онлайн-сессий, которые будут доступны всем пользователям. На них сотрудники соцсети расскажут больше о технологиях платформы VK Mini Apps, дадут советы по разработке, тестированию и продвижению сервисов, а также разберут идеи и прототипы мини-приложений, соответствующих теме текущего этапа. Некоторые вебинары будут посвящены и soft skills: тайм-менеджменту, управлению командой, презентациям проектов.

"Более 15 млн школьников и около 5 млн студентов оказались дома из-за пандемии. Школы запускают дистанционное обучение, учителя и ученики общаются в чатах, группах и прямых трансляциях. С помощью программы VK Fresh Code и платформы VK Mini Apps мы создадим еще больше возможностей для онлайн-обучения - и заодно поддержим начинающих разработчиков", - прокомментировал CEO "ВКонтакте" Андрей Рогозов.