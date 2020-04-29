В Ингушетии около 5,5 тыс. нуждающихся семей получат продуктовые наборы

МАГАС, 29 апреля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов инициировал проведение в регионе четырехдневной благотворительной акции, во время которой более 5,5 тыс. малоимущих семей смогут получить продуктовые наборы.

"В течение четырех ближайших дней более 5500 семей получат продуктовую помощь. Это многодетные семьи, инвалиды, сироты, одинокие пожилые люди, семьи погибших правоохранителей и другие малоимущие слои населения, которые обозначены в списках, составленных органами соцзащиты совместно с муниципальными властями и имамами мечетей", - написал Калиматов в среду в своем аккаунте в Instagram.

Он также выразил надежду, что к акции присоединятся и бизнесмены, а жителей региона призвал помогать друг другу. "И я также прошу всех, кто располагает возможностью: оглянитесь вокруг и протяните руку помощи ближнему, оказавшемуся в затруднении. Нашему народу всегда были присущи щедрость, доброта и чувство взаимопомощи, и благодаря своей сплоченности мы пережили немало невзгод, с достоинством выходили из самых трудных ситуаций", - добавил Калиматов.

Как уточняет пресс-служба главы региона, к распределению помощи привлечены волонтеры, комитет по делам молодежи, а также благотворительный фонд "Тешам". "Сегодня, в первый день акции, мы передали наборы в Магас, Карабулак и горный Джейрахский район. В набор входят мешки муки и сахара по 25 кг, большая упаковка подсолнечного масла, чай, яблоки из "Сада-гиганта "Ингушетия". Один набор весит в общей сложности 70 кг", - отметили в пресс-службе.

Акция приурочена к священному для мусульман месяцу поста Рамадан.