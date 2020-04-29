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Пандемия коронавируса нового типа

В Нью-Йорке выросло число пациентов с подозрением на коронавирус

Количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, снизилось до 734

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Число пациентов, поступивших за минувшие сутки в больницы Нью-Йорка с подозрением на коронавирус, выросло, а число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), уменьшилось. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио в среду на пресс-конференции, транслировавшейся по телеканалу NY1.

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"За период с 26 по 27 апреля число пациентов, поступивших в больницы с подозрением на коронавирус, к сожалению, выросло со 112 до 136, - отметил он. - Однако число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, снизилось с 745 до 734". "Мы должны продолжать соблюдать режим самоизоляции", - заявил мэр.

По словам градоначальника, в Нью-Йорке начинается новая программа тестирования в общей сложности 150 тыс. человек на антитела к коронавирусу, в первую очередь медицинского персонала и сотрудников дежурных служб. Кроме того, создана "горячая линия" для круглосуточной психологической помощи тем, кто занимается борьбой с распространением коронавируса в городе.

По словам Билла де Блазио, городские власти приняли решение расселять ночлежки, чтобы сократить скученность бездомных и снизить угрозу распространения коронавируса. В течение недели, сообщил он, из самых крупных городских ночлежек будут переведены в другие помещения около тысячи человек.

На следующей неделе в Нью-Йорке начнется программа "Купидон", сообщил мэр. Она даст возможность получать свидетельства о браке в режиме онлайн на 11 языках. "Эта программа - свидетельство того, что мы способны облегчить жизнь людям, - подчеркнул он. - Ничто не может противостоять любви, даже в условиях пандемии".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 58 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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