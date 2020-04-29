{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Россия призвала США по гуманитарным соображениям освободить заключенных россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что масштабная вспышка заболевания среди заключенных может произойти в любой момент

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон как можно скорее освободить находящихся в американских тюрьмах россиян, в том числе Богдану Осипову и Константина Ярошенко, по гуманитарным соображениям в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По ее словам, российское дипведомство с тревогой обратило внимание на информацию об обнаружении случая заражения коронавирусом среди заключенных в американской тюрьме "Данбери", где находятся как Осипова, так и Ярошенко. "Очевидно, что в "Данбери" на фоне продолжающегося в США роста числа инфицированных складывается критическая ситуация", - сказала Захарова.

"Масштабная вспышка заболевания среди заключенных, как мы понимаем, может произойти в любой момент и, честно говоря, вопрос об их [россиян] судьбе мы ставим перед американской стороной сейчас уже в таком ежедневном режиме. И вновь призываем власти как можно скорее освободить по гуманитарным соображениям и Богдану Осипову, и Константина Ярошенко, а также всех россиян, которые находятся в этой стране под следствием или приговорены там к тюремным срокам", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, на данный момент самочувствие Осиповой нормальное. В то же время дипломат обратила внимание, что "сообщение о выявленном в упомянутом пенитенциарном учреждении заболевания стало уже вторым за неделю".

Официальный представитель дипведомства также напомнила, что посольство РФ в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту с требованием о проведении медицинского обследования россиянки, включая соответствующий тест.

Летчик Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Осипову в 2019 году признали виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей и вымогательстве. Ее приговорили примерно к шести годам тюремного заключения.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Подмосковье вышло на плато. Главное о коронавирусе за 29 апреля
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС