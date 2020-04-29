Россия призвала США по гуманитарным соображениям освободить заключенных россиян

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон как можно скорее освободить находящихся в американских тюрьмах россиян, в том числе Богдану Осипову и Константина Ярошенко, по гуманитарным соображениям в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российское дипведомство с тревогой обратило внимание на информацию об обнаружении случая заражения коронавирусом среди заключенных в американской тюрьме "Данбери", где находятся как Осипова, так и Ярошенко. "Очевидно, что в "Данбери" на фоне продолжающегося в США роста числа инфицированных складывается критическая ситуация", - сказала Захарова.

"Масштабная вспышка заболевания среди заключенных, как мы понимаем, может произойти в любой момент и, честно говоря, вопрос об их [россиян] судьбе мы ставим перед американской стороной сейчас уже в таком ежедневном режиме. И вновь призываем власти как можно скорее освободить по гуманитарным соображениям и Богдану Осипову, и Константина Ярошенко, а также всех россиян, которые находятся в этой стране под следствием или приговорены там к тюремным срокам", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, на данный момент самочувствие Осиповой нормальное. В то же время дипломат обратила внимание, что "сообщение о выявленном в упомянутом пенитенциарном учреждении заболевания стало уже вторым за неделю".

Официальный представитель дипведомства также напомнила, что посольство РФ в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту с требованием о проведении медицинского обследования россиянки, включая соответствующий тест.

Летчик Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Осипову в 2019 году признали виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей и вымогательстве. Ее приговорили примерно к шести годам тюремного заключения.