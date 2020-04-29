{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Студенты российских вузов до 11 мая продолжат обучение дистанционно

Дистанционный режим обучения был введен в середине марта

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Дистанционный режим обучения для студентов российских вузов продлен до 11 мая. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства науки и высшего образования РФ в среду.

Согласно тексту приказа, в вузах сохраняется дистанционный режим обучения, введенный в середине марта. Также продлен дистанционный режим для сотрудников высших учебных заведений.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Таким образом, период нерабочих дней продлен до 11 мая включительно. Президент подчеркнул, что в этот период нужно будет строго соблюдать профилактические меры.

Ранее министерство рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Подмосковье вышло на плато. Главное о коронавирусе за 29 апреля
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС