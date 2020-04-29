Студенты российских вузов до 11 мая продолжат обучение дистанционно

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Дистанционный режим обучения для студентов российских вузов продлен до 11 мая. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства науки и высшего образования РФ в среду.

Согласно тексту приказа, в вузах сохраняется дистанционный режим обучения, введенный в середине марта. Также продлен дистанционный режим для сотрудников высших учебных заведений.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Таким образом, период нерабочих дней продлен до 11 мая включительно. Президент подчеркнул, что в этот период нужно будет строго соблюдать профилактические меры.

Ранее министерство рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.