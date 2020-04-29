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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: беременным не стоит переносить дородовую диагностику, несмотря на эпидситуацию

Член Международной федерации акушеров-гинекологов Марк Курцер подчеркнул, что тесты на диагностику генетических патологий эффективны только в определенные сроки беременности

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Здоровым беременным, несмотря на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, не стоит отказываться от проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, считает основатель сети клиник "Мать и дитя", член Общественного совета при департаменте здравоохранения Москвы, член Международной федерации акушеров-гинекологов Марк Курцер.

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Пренатальный скрининг - комплекс медицинских исследований, направленный на выявление группы риска по развитию пороков плода во время беременности. Он включает в себя биохимические анализы крови и ультразвуковые исследования, комплекс которых представляет собой комбинированный скрининг. Пренатальный скрининг первого триместра проводится на 11-13-й неделях беременности. Результаты позволяют принять решение о необходимости проведения более детального обследования.

"Все тесты на диагностику генетических патологий эффективны только в определенные сроки беременности. Несмотря на то, что сегодня сложная эпидемическая ситуация, беременные, убедившись, что у них нет коронавирусной инфекции, обязательно протестировавшись,... [могут] сдать тест, здесь никаких проблем не должно быть", - сказал Курцер в среду в эфире телеканала "Доктор".

При этом он отметил важность соблюдения всех правил безопасности в женских консультациях, где будут проводиться исследования, в частности, интервала между приемами пациентов, социальной дистанции в 1,5-2 м и других.

По данным Минздрава РФ, работа женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений в России зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Например, в Москве посещение специалистов возможно только для постановки на учет по беременности, для проведения скрининговых ультразвуковых исследований и для введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики и при появлении жалоб.

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