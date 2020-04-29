ТАСС объявляет международный фотоконкурс на тему победы над пандемией

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российское информационное агентство ТАСС объявляет международный конкурс для профессиональных фотографов с солидным денежным призом на лучший снимок о победе над пандемией коронавируса. Об этом заявил в среду генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"По следам интервью ТАСС с главой МИД РФ Сергеем Лавровым нами принято решение объявить международный фотоконкурс для профессиональных фотографов на тему победы над пандемией - новым страшным вызовом, для преодоления которого, как и 75 лет назад, необходимо объединить усилия. Автору лучшего снимка будет вручен солидный денежный приз. О датах, составе жюри и других деталях будет объявлено дополнительно в ближайшие дни", - сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману предложил агентству взять на себя проведение международного конкурса фотографии, который будет посвящен преодолению пандемии.

Во время беседы был упомянут всемирно известный снимок корреспондента фотохроники ТАСС Евгения Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом". Отвечая на вопрос о том, что, по мнению главы дипведомства, могло бы быть изображено на снимке будущей победы над пандемией, Лавров отметил, что это "очень хороший вопрос для всемирного конкурса", и предложил ТАСС использовать эту идею.

Глава МИД РФ добавил, что если такой конкурс будет объявлен, он подумает над тем, чтобы войти в состав жюри.