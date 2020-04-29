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Пандемия коронавируса нового типа

Детская оздоровительная кампания в Калининградской области начнется в июле

Из-за пандемии коронавируса в регионе также рассмотрят вопрос сокращения длительности смен в лагерях, чтобы в них смогло отдохнуть большее число детей

КАЛИНИНГРАД, 29 апреля. /ТАСС/. Начало летней детской оздоровительной кампании в Калининградской из-за пандемии перенесли на начало июля. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства, сославшись на заместителя председателя Илью Баринова.

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"Мы видим, как ежедневно меняется ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. Поэтому принято совместное решение о переносе старта летней оздоровительной кампании. Детский отдых в лагерях начнется, скорее всего, не раньше 1 июля. Готовность центров отдыха должна быть высокой уже к началу лета, чтобы своевременно развернуть работу. Необходимо проработать вопрос сокращения длительности смен, чтобы большее число детей смогли отдохнуть после тяжелого учебного года", - сказал Баринов, слова которого приводят в сообщении.

Зампред областного правительства отметил, что деньги, которые были внесены за отдых в первую смену работы оздоровительных лагерей, должны быть либо возвращены родителям, либо срок действия приобретенных путевок должен быть продлен на весь период летней кампании.

В 2020 году в области планируют работать 15 загородных стационарных лагерей, 275 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, молодежной сферы и частные организации, один лагерь труда и отдыха. Муниципалитетам региона в 2020 году впервые было выделено 43 млн рублей на капитальный ремонт и подготовку к оздоровительной кампании. До 1 мая лагеря всех форм собственности обязаны подать сведения о готовность для включения соответствующий реестр. К настоящему времени в него внесены 80% учреждений.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая экспертиза завершена в отношении 226 организаций (77,7%), которые будут задействованы в летней кампании. На основании результатов региональным Управлением Роспотребнадзора уже выданы 73 положительных заключения.

Руководитель агентства по делам молодежи Денис Калиновский сообщил, что ежегодный молодежный форум "Балтийский Артек" в этом году будет проходить на новом месте - в лагере "Жемчужина". Все смены, предположительно, пройдут в августе.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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