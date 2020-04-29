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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Мурманской области готовы компенсировать туроператорам часть стоимости туров

Замглавы региона Дмитрий Филиппов отметил, что такие меры помогут туроператорам справиться с кризисом, быстро возобновить свою деятельность и привлечь больше туристов

МУРМАНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области намерены компенсировать туроператорам региона часть стоимости туров для внутреннего въездного туризма. Об этом сообщил в среду заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов на заседании правительства региона.

"Мы предлагаем ввести новый вид субсидии, и это проработано уже с предпринимателями, на компенсацию части стоимости туров для внутреннего въездного туризма. Туроператор будет снижать стоимость тура вполовину, стоимость путевки, оставшуюся часть будем компенсировать мы", - сказал Филиппов. Он добавил, что эта мера поможет местным туроператорам справиться с кризисом, возникшим из-за пандемии, быстро возобновить свою деятельность и привлечь больше туристов в регион.

Сейчас, по словам Филиппова, в реестре Ростуризма числится 41 туроператор из Мурманской области, с каждым власти региона ведут диалог, собирают и анализируют данные по количеству и стоимости туров. В ходе мониторинга в регионе выявлено около 70 нелегальных гидов, им предложили зарегистрироваться и вести свою деятельность официально.

"Мы понимаем, что у нас на территории Мурманской области осуществляют деятельность около 70 нелегальных гидов, 20 гидов у нас официально зарегистрированы. И вот как раз федеральное законодательство дает нам такое право: с июля месяца ввести на территории Мурманской области налог на профессиональную деятельность, и мы уже запустили эту инициативу на согласование, чтобы те гиды, которые находятся сегодня в "серой зоне", могли официально зарегистрироваться и официально осуществлять свою деятельность", - пояснил Филиппов.

Он также отметил, что правительство региона с июля готово ввести для них дополнительные целевые субсидии, чтобы они могли официально продолжать свою деятельность. Делать это власти намерены на конкурсной основе по нескольким номинациям: "Лучший гид области", "Лучший гид города", "Лучший гид-охотник", "Лучший гид-инструктор-проводник".

По данным регионального комитета по туризму, объем финансовых потерь в сфере туризма в Мурманской области из-за коронавируса составил 57% за первый квартал 2020 года. Бронирование отелей, подтвержденных оплатой в первом квартале, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось на 28%, в направлении въездного туризма и на 36% - в направлении внутреннего. За три месяца 2020 года отменено 71% ранее оплаченных броней по въездному туризму и 44% - по внутреннему. Общее падение доходов в гостиничном бизнесе составило 192, 95 млн рублей.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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