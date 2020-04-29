{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глеб Самойлов госпитализирован

Лидера группы The Matrixx доставили в медучреждение с острым приступом панкреатита

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Лидер рок-группы The Matrixx Глеб Самойлов экстренно госпитализирован с острым приступом панкреатита, состояние музыканта оценивается как стабильное. Об этом сообщается в среду на сайте группы.

"К сожалению, мы вынуждены сообщить, что онлайн-концерт Глеба Самойлова и группы The Matrixx, запланированный на 29 апреля, переносится на 10 мая в связи с состоянием здоровья Глеба. Его экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита. Сейчас состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей", - написали его коллеги.

Глебу Самойлову 49 лет. Известность ему принесло участие в группе "Агата Кристи" с братом Вадимом Самойловым. В 2010 году музыкант основал коллектив Глеб Самойлоff & The Matrixx.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Лондона с 92 гражданами России на борту
Россияне вернутся на родину на самолете, на котором в Лондон прибыли порядка 150 европейцев, американцев, британцев, а также коммерческий груз
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС