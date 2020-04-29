Глеб Самойлов госпитализирован

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Лидер рок-группы The Matrixx Глеб Самойлов экстренно госпитализирован с острым приступом панкреатита, состояние музыканта оценивается как стабильное. Об этом сообщается в среду на сайте группы.

"К сожалению, мы вынуждены сообщить, что онлайн-концерт Глеба Самойлова и группы The Matrixx, запланированный на 29 апреля, переносится на 10 мая в связи с состоянием здоровья Глеба. Его экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита. Сейчас состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей", - написали его коллеги.

Глебу Самойлову 49 лет. Известность ему принесло участие в группе "Агата Кристи" с братом Вадимом Самойловым. В 2010 году музыкант основал коллектив Глеб Самойлоff & The Matrixx.