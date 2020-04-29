В двух районах Новгородской области ограничили въезд и выезд из-за коронавируса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 апреля. /ТАСС/. Въезд и выезд автомобильным и железнодорожным транспортом в Маловишерский и Чудовский районы ограничили в Новгородской области, соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Никитин, говорится в сообщении на сайте правительства региона в среду. Это первые районы в области, где власти решили ввести подобные дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса.

Маловишерский и Чудовский районы входят в тройку муниципальных образований с наибольшим числом зарегистрированных случаев коронавируса. Предложение о введении ограничений по въезду и выезду в эти муниципальные образования внес губернатору региональный Роспотребнадзор во вторник, чтобы остановить активное распространение инфекции в пределах этих муниципальных образований.

"Указом главы региона с 6 часов утра 30 апреля и до 20 часов 11 мая ограничивается въезд автомобильным и железнодорожным транспортом на территории Чудовского и Маловишерского муниципальных районов Новгородской области, а также выезд из них. Ограничения на въезд, в первую очередь, коснутся граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания), расположенного на территориях указанных районов", - говорится в сообщении.