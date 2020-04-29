В двух районах Новгородской области ограничили въезд и выезд из-за коронавируса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 апреля. /ТАСС/. Въезд и выезд автомобильным и железнодорожным транспортом в Маловишерский и Чудовский районы ограничили в Новгородской области, соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Никитин, говорится в сообщении на сайте правительства региона в среду. Это первые районы в области, где власти решили ввести подобные дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса.
Маловишерский и Чудовский районы входят в тройку муниципальных образований с наибольшим числом зарегистрированных случаев коронавируса. Предложение о введении ограничений по въезду и выезду в эти муниципальные образования внес губернатору региональный Роспотребнадзор во вторник, чтобы остановить активное распространение инфекции в пределах этих муниципальных образований.
"Указом главы региона с 6 часов утра 30 апреля и до 20 часов 11 мая ограничивается въезд автомобильным и железнодорожным транспортом на территории Чудовского и Маловишерского муниципальных районов Новгородской области, а также выезд из них. Ограничения на въезд, в первую очередь, коснутся граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания), расположенного на территориях указанных районов", - говорится в сообщении.
Исключением, согласно подписанному документу, может стать проезд к месту оказания экстренной (неотложной) медицинской помощи. Кроме того, с 1 по 11 мая в этих районах будут приостановлено регулярное автобусное сообщение маршрутов протяженностью свыше 50 км, жители не смогут выехать в другие части региона без веских причин. Указом губернатора жителям этих районов также рекомендуется, находясь на улице, обязательно носить средства индивидуальной защиты органов дыхания, а главам муниципальных образований - организовать проведение комплексной дезинфекции дорог, остановочных пунктов, детских площадок и других объектов.
По информации, опубликованной региональным оперативным штабом, на 29 апреля в Новгородской области зарегистрировано 266 (плюс 12 за последние сутки) случаев заражения коронавирусом. 18 выздоровевших жителя региона выписаны из больницы, три пациента, у которых был подтвержден коронавирус, умерли.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.