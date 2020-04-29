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Пандемия коронавируса нового типа

На Ставрополье с начала пандемии умерли два медика

Всего в крае зарегистрировали 519 случаев заражения коронавирусом, 10 человек умерли

СТАВРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Два медицинских работника, работавшие с зараженными коронавирусом, умерли с начала пандемии в Ставропольском крае. Об этом в среду во время прямой линии с жителями сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

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"На сегодня [есть] заразившиеся коронавирусом медики. К сожалению, скончались два медика [работавшие с зараженными коронавирусом]", - сказал Владимиров.

В Ставропольском крае с начала пандемии зарегистрировано 519 случаев коронавируса, 10 человек умерли, 81 пациент выздоровел. "Имеем случаи, когда и беременные заболевают. Есть месячный ребенок [зараженный коронавирусом], он выздоравливает уже", - отметил Владимиров.

Власти Ставрополья разработали законопроект, предоставляющий дополнительные денежные гарантии медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Нормативный правовой акт предусматривает выплату единовременного социального пособия в размере до 1 млн рублей медицинскому сотруднику, заразившемуся COVID-19 при исполнении своих профессиональных обязанностей, в зависимости от степени вреда здоровью. В случае смерти медика от коронавирусной инфекции выплата членам семьи должна составить 3 млн рублей.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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