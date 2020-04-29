В форму военнослужащих МЧС введены каракулевые береты

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Каракулевые береты введены в форму военнослужащих-спасателей МЧС РФ. Соответствующий приказ по министерству опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Берет из каракуля состоит из донышка, передней и задней стенок. Донышко берета, передняя и задняя стенки - из натурального каракуля серого цвета. Спереди, в центре передней стенки берета размещается кокарда золотистого цвета", - говорится в приказе.

При этом приказ оставляет в обмундировании спасателей шерстяные береты "фирменного" для МЧС оранжевого цвета. Они были введены первым главой МЧС Сергеем Шойгу еще в 1996 году.