Лавров рассказал, как дипломаты помогают остающимся за рубежом россиянам

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские дипломаты самоотверженно решают проблему возвращения соотечественников на родину в условиях пандемии коронавируса, а МИД РФ старается устранять неизбежные ошибки в этом процессе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Глава МИД РФ отметил, что дипведомство и до пандемии занималось решением проблем, которые возникали у россиян за рубежом, поэтому перед дипломатами стоят не новые задачи. "Безусловно, их не было в таком количестве и в таких масштабах. Но функция поддержки соотечественников, оказавшихся в беде за рубежом, - одна из основных для наших загранучреждений", - сказал Лавров.

Он отметил, что распространение коронавируса создало напряженную ситуацию с остающимися за границей гражданами РФ, сотни тысяч россиян застряли за пределами родины. "Кто-то уезжал туда на длительные сроки (на учебу или прохождение стажировок), кто-то поехал просто как турист", - пояснил министр. По его словам, каждый из них в соответствии с конституцией имеет право попасть домой, однако этому препятствуют не только ограничения, принятые в других странах в связи с пандемией, но и меры по борьбе с инфекцией в России.

"Есть еще и обстоятельства, которые связаны непосредственно с распространением коронавирусной инфекции в РФ. Есть решения, принятые руководством страны, Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции при правительстве РФ, которые продиктованы главной задачей - обеспечить минимизацию негативных последствий нынешней пандемической ситуации", - указал Лавров.

Он подчеркнул, что приоритетная задача - сохранение жизней и здоровья граждан страны. Параметры, по которым организовано возвращение соотечественников, как с точки зрения количества, так и с точки зрения регионов, куда они планируют вернуться, определялись именно этими соображениями.

Глава МИД РФ отметил, что была организована очень сложная работа, которая потребовала многочисленных межведомственных контактов и согласований, а затем "продолжилась уже в виде выработки специального алгоритма, который совершенствовался методом проб и ошибок, потому что ошибки случаются неизбежно".

Работа над ошибками

Лавров признал пользу критики, которая поступала в адрес МИД по этому вопросу, указав, что она никогда не бывает полностью неоправданной и необоснованной. "В ней всегда есть какая-то доля правды. Поэтому очень важно понимать, что мы, заботясь о наших гражданах, руководствуемся прежде всего общегосударственной линией, выработанной в рамках борьбы с этой угрозой, мерами, принимающимися на общегосударственном уровне", - констатировал министр.