Лавров рассказал, как дипломаты помогают остающимся за рубежом россиянам

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские дипломаты самоотверженно решают проблему возвращения соотечественников на родину в условиях пандемии коронавируса, а МИД РФ старается устранять неизбежные ошибки в этом процессе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
Глава МИД РФ отметил, что дипведомство и до пандемии занималось решением проблем, которые возникали у россиян за рубежом, поэтому перед дипломатами стоят не новые задачи. "Безусловно, их не было в таком количестве и в таких масштабах. Но функция поддержки соотечественников, оказавшихся в беде за рубежом, - одна из основных для наших загранучреждений", - сказал Лавров.
Он отметил, что распространение коронавируса создало напряженную ситуацию с остающимися за границей гражданами РФ, сотни тысяч россиян застряли за пределами родины. "Кто-то уезжал туда на длительные сроки (на учебу или прохождение стажировок), кто-то поехал просто как турист", - пояснил министр. По его словам, каждый из них в соответствии с конституцией имеет право попасть домой, однако этому препятствуют не только ограничения, принятые в других странах в связи с пандемией, но и меры по борьбе с инфекцией в России.
"Есть еще и обстоятельства, которые связаны непосредственно с распространением коронавирусной инфекции в РФ. Есть решения, принятые руководством страны, Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции при правительстве РФ, которые продиктованы главной задачей - обеспечить минимизацию негативных последствий нынешней пандемической ситуации", - указал Лавров.
Он подчеркнул, что приоритетная задача - сохранение жизней и здоровья граждан страны. Параметры, по которым организовано возвращение соотечественников, как с точки зрения количества, так и с точки зрения регионов, куда они планируют вернуться, определялись именно этими соображениями.
Глава МИД РФ отметил, что была организована очень сложная работа, которая потребовала многочисленных межведомственных контактов и согласований, а затем "продолжилась уже в виде выработки специального алгоритма, который совершенствовался методом проб и ошибок, потому что ошибки случаются неизбежно".
Работа над ошибками
Лавров признал пользу критики, которая поступала в адрес МИД по этому вопросу, указав, что она никогда не бывает полностью неоправданной и необоснованной. "В ней всегда есть какая-то доля правды. Поэтому очень важно понимать, что мы, заботясь о наших гражданах, руководствуемся прежде всего общегосударственной линией, выработанной в рамках борьбы с этой угрозой, мерами, принимающимися на общегосударственном уровне", - констатировал министр.
Можно понять состояние людей, по тем или иным причинам не попавших на соответствующий рейс, сказал глава МИД РФ. Однако гражданам, остающимся за рубежом, необходимо при этом учитывать факторы, которые неожиданно возникают на месте, а также предоставлять всю необходимую информацию о себе, помогая тем, кто занимается их возвращением.
"Никто не совершенен. Очень многое, если не все, пришлось делать практически с колес, отталкиваясь от того, какие меры принимались на общегосударственном уровне и как они отражались на наших возможностях вывозить то или иное количество людей в те или иные регионы России", - заявил Лавров.
Министр отметил, что по предложению МИД Оперативный штаб пошел на "очень важные уточнения алгоритма", в соответствии с которым осуществляется возвращение граждан. А благодаря опыту, полученному в процессе организации вывоза россиян из-за рубежа, и рекомендациям дипломатов на местах МИД заручился у правительства полномочиями включать людей в соответствующий список, независимо от того, утверждены ли они Минкомсвязью или нет. Лавров напомнил о том, что в среду очередным рейсом из Нью-Йорка в страну вернулись 257 человек, 90 из них были в гуманитарном списке, куда попали по решению посла РФ в США.
Глава МИД отметил решение правительства, которое коснулось россиян, оказавшихся без средств в ожидании своего рейса домой, поскольку они "планировали оставаться за границей гораздо меньший срок, нежели им пришлось". "Выделены специальные средства, МИД по соответствующей схеме распределяет их для того, чтобы поддерживать наших соотечественников на оставшийся период их пребывания за границей. Есть ежесуточные суммы для взрослых и детей. Это тоже большое подспорье", - сказал министр.
Самоотверженный труд
Лавров выразил признательность сотрудникам других ведомств и Оперативного штаба за конструктивное взаимодействие по решению общей задачи. Он также поблагодарил российских дипломатов и отметил "неказенный подход", который они проявляют, помогая соотечественникам вернуться в Россию.
"Например, в Непале на территории Российского центра науки и культуры в Катманду посол и его сотрудники создали палаточный лагерь для тех, у кого закончились средства. В Нью-Йорке, в Непале, в Аргентине, практически во всех странах сотрудники выделяют личные средства, чтобы помочь купить предметы первой необходимости, снабжают продовольствием", - заключил глава МИД РФ.